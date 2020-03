Dårleg vêr kan avskjere Finnmark frå resten av landet i lang tid

innenriks

På grunn av koronatiltak er omkøyring via Finland ikkje mogleg, melder Statens vegvesen i ei pressemelding.

– Vi har hatt svært krevjande køyreforhold og mange stengingar både dei siste dagane og heile denne vinteren. Det spesielle akkurat no er at vêrprognosane tyder på at overgangen over Kvænangsfjellet kan bli langvarig stengd, seier driftsleiar i Statens vegvesen, Siril Veiåker Nilsen.

Så langt har kolonnekøyring vorte halden oppe, men kor lenge dette er mogleg, er ikkje sikkert. Nilsen oppmodar dermed dei som planlegg å køyre strekninga, å undersøkje forholda nøye, også andre stader i Nord-Noreg.

– Vêret og køyreforholda er ein ekstra grunn til å halde seg der ein er, seier ho.

