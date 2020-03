EOS-utvalet refsar PST

innenriks

Det å vere med i ei vennskapsgruppe kan ikkje åleine grunngi ei arbeidsregistrering hos Politiets tryggingsteneste (PST), understrekar utvalet i årsrapporten sin, som vart overlevert til Stortinget tysdag.

– PSTs registrering inn mot politiske miljø vedkjem ikkje berre rettstryggleiken til kvar einskild, men kan få konsekvensar for heile samfunnet, åtvarar EOS-utvalet.

– Eit demokrati treng fri meiningsdanning og at borgarane kan verke politisk. Om ei teneste registrerer ein person åleine på bakgrunn av noko som kan knytast til eit politisk miljø, kan det ha ein kjølande effekt på moglegheita borgarane har til å verke politisk, heiter det vidare.

EOS-utvalet er Stortingets kontrollutval for etterretnings-, overvakings- og tryggingstenestene i Noreg.

Utsett for framand etterretning

Stortingspolitikarane som vart registrerte av PST, tilhøyrde parti frå heile partiskalaen.

Ingen av dei skal ha vorte utsette for avlytting, kameraovervaking eller liknande.

PST har forklart registreringane med at medlemskapen i vennskapsgruppa gjorde representantane sårbare for framand etterretning. PST avviser at registreringane har bakgrunn i dei politiske oppfatningane til representantane.

EOS-utvalet konkluderer på si side med at registreringane var «klart urimelege», og at PST har brukt «eit klanderverdig skjønn».

I årsrapporten kjem det òg fram at ein journalist vart registrert av PST fordi han vart invitert på middag av ein person som er tilknytt framand etterretning.

PST har opplyst til EOS-utvalet at denne registreringa vil bli sletta.

E-tenesta lét vere å informere

EOS-utvalet utfører òg kontroll med E-tenesta, som i årsrapporten får kritikk for å ha late vere å informere om verktøy for å samanlikne informasjon, inkludert om norske framandkrigarar.

– Vi kan ikkje føre ein reell kontroll med korleis tenesta behandlar opplysningar om nordmenn om vi ikkje kjenner til alle system, register og verktøy der slike opplysningar blir behandla, understrekar EOS-utvalet.

EOS-utvalet har òg sett i gang ei undersøking av Frode Berg-saka, men seier det er uklart no denne vil vere ferdig.

(©NPK)