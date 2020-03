Fire pasientar og ein tilsett smitta på sjukeheim i Kristiansand

innenriks

To eldre bebuarar ved sjukeheimen døydde søndag. Begge var smitta av koronaviruset.

Ordførar Jan Oddvar Skisland sa på ein pressekonferanse tysdag at dei no gjer alt som er mogleg for å hindre ytterlegare smitte på institusjonane i kommunen, melder Fædrelandsvennen.

Alle pasientar som har ønskte det, har fått tilbod om å bli testa, og alle dei tilsette på institusjonen skal testast.

Kommuneoverlege Dagfinn Haarr seier at den tilsette som har fått påvist smitte, ikkje har vore i kontakt med pasientar etter å ha vorte sjuk.

– Det kjem til å bli fleire situasjonar som denne. I Oslo er det no påvist smitte ved 27 institusjonar, seier Haarr.

