Frp fornøgd med avgiftslettelser i ny krisepakke

– Frp har fått tydelege gjennomslag og gjer den tredje krisepakken sterkare og meir konkret, seier finanspolitisk talsperson Sylvi Listhaug.

Ho viser mellom anna til utsett innbetaling av særavgifter for bensinstasjonar og bryggjerinæringa. Regjeringa får òg marsjordre om å vurdere behovet for utsetjing av innbetaling av andre særavgifter, ifølgje Listhaug.

– Samtidig ber vi regjeringa innan påske attinnføre det tidlegare fritaket for CO2-avgift for ikkje-kvotepliktig industri, noko industrien har spurt etter. Vi forbetrar òg avskrivingsordningane for industrien og skipsfarten, seier Listhaug, som elles nemner éin milliard kroner til rassikring og vedlikehald av vegar, og at forskotsbetalinga på Autopass-ordninga i bommar og på ferjer skal kuttast til ein tredel.

På pressekonferansen trekte ho dessutan fram tydinga av å halde oljenæringa gåande.

– Frp er glad for at regjeringa skal kome tilbake i revidert nasjonalbudsjett med forslag til korleis ein skal stimulere investeringar i Noregs viktigaste næring. Vi legg til grunn at regjeringa då vil sjå på petroleumsskatteregimet og vurdere mellombelse endringar, seier Listhaug.

