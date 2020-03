Helsedirektoratet med eigen TikTok-kampanje mot barn og unge

innenriks

Det informerte helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) om på regjeringspressekonferansen tysdag.

– I dag startar Helsedirektoratet ein eigen kampanje retta mot barn og unge. Målet er å støtte dei i ei tid som mange opplever som tung, og spreie kunnskap om smitte. Dei skal bruke norske youtubarar og andre som barn og unge lyttar til, sa statsråden.

Det skal produserast tolv Youtube-videoar, tolv Instagram-historier og tolv TikTok-videoar. I tillegg skal det spreiast kunnskap på TikTok om helsetenester for barn som treng nokon å snakke med.

– Alle skal lage eige innhald, men den overordna bodskapen skal vere: Ver ein venn og inkluder alle. Start ein chat der du inkluderer nokon som elles ville ha stått utanfor, seier helseministeren.

Det skal òg understrekast at kvar enkelt er viktig for at vi skal komme oss gjennom koronakrisa.

– Utset livet litt no, og ver med på å skrive historie, seier Høie.

