Koronahopp for Høgre på ny meiningsmåling

Etter ei marsmåling som var den dårlegaste for Høgre sidan november 2009, ser det no ut til at koronakrisa har gitt partiet til statsministeren, finansminister Jan Tore Sanner og helseminister Bent Høie vind i segla.

På meiningsmålinga, som Norstat har gjennomført for Aftenposten og NRK, er Høgre jamstor med Arbeidarpartiet, som så vidt held dei blå bak seg med ei oppslutning på 25,7 prosent (+2).

Norstat har òg gjennomført ei statsministermåling for kanalen. Målinga stadfestar at veljarane no først og fremst vender seg til regjeringssjefen. 55 prosent svarer at dei meiner Erna Solberg er best eigna til å vere statsminister i Noreg, medan 28 prosent svarer Ap-leiar Jonas Gahr Støre, og 17 prosent svarer «veit ikkje»

Solberg går fram 12 prosentpoeng på statsministermålinga.

For resten av partia er oppslutninga slik: Frp 12,0 (-1,2), Venstre 3,6 (+0,9), KrF 2,8 (-1,3), MDG 3,3 (-1,6), Sp 15,3 (-1,1), SV 7,2 (-1,2) og Raudt 3,7 (-0,9).

