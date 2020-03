Koronakrisa kan gi reduserte tiltalar og straff

innenriks

Det stadfestar politiinspektør Sigve Espeland i Sørvest politidistrikt overfor Stavanger Aftenblad, og seier at å fråfalle mindre alvorlege forhold i ein tiltale vil gjelde ikkje minst såkalla mengdesaker – kvardagskriminalitet som vinningslovbrot, mindre alvorlege narkotikalovbrot, trafikklovbrot og mindre bedrageri.

– Koronapandemien gjer påtaleunnlating endå meir aktuelt, seier han.

– Vi er nøydde til å tenkje på denne måten for å forhindre at saksmengda ikkje blir for stor. Om ein tiltalt erkjenner straffskuld for å ha køyrt i alkoholpåverka tilstand ti gonger bør vi vurdere påtaleunnlating for dei to tilfella av promillekøyring han nektar for. Spesielt om det er krevjande å føre bevis for desse to køyringane. Kanskje det til dømes blir kravd at vi fører ei rekke vitne, seier Espeland.

Advokat Anne Kroken meiner retten òg bør vurdere strafferabatt i saker der tiltalte gir samtykke som bidreg til innsparingar for domstolen og aktørane – slik det blir gjort ved ein tilståingsdom.

– På lik linje er samtykke i at ei sak blir gjennomført virtuelt prosessøkonomisk innsparande. Slik eg ser det bør retten derfor vurdere strafferabatt òg i desse sakene, seier Kroken.

(©NPK)