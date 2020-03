Krisepakke for kollektivtransport reddar tilbodet i vekene framover

innenriks

– Krisepakken gjer at vi kan halde oppe trafikken eit stykke utover våren, seier administrerande direktør Jon Stordrange i NHO Transport.

Men endå meir omfattande tiltak er nødvendige viss krisa held fram, varslar NHO, Kollektivtrafikkforeininga og Oslo kommune i pressemeldingar.

– Beløpet hjelper oss berre i nokre veker. Det ligg an til at kassa er tom kort tid etter påske, seier byråd for miljø og samferdsel i Oslo, Arild Hermstad.

Han peikar på at kollektivtilbodet er avgjerande for at helsepersonell og andre skal kome seg på jobb.

