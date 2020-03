Kronprinsen takkar reinhaldarane

innenriks

Reinhaldarane, som står på lista over folk med samfunnsviktige funksjonar, fekk både takk og spørsmål om korleis situasjonen påverkar arbeidet dei gjer, då kronprinsen tysdag hadde eit videomøte med tre av dei.

– Jobben de gjer på sjukehus, i matbutikkar og rundt omkring i samfunnet, er utruleg viktig – kvar dag, men særleg no med virusutbrotet vi har i Noreg og i heile verda. De og alle andre reinhaldarar gjer no ein jobb som tyder at vi kan ha betre kontroll på denne situasjonen enn vi elles ville hatt, sa kronprinsen.

Medan kronprins Haakon sjølv sat på Skaugum, hadde han kontakt med Felicia McGill Chepas, som jobbar hos ISS i Trondheim, med Angus McGunnigle i Oslo, som er golv- og vindaugsvaskar og tillitsvald hos AB Solutions, og Naemy Trandum Aasen, som jobbar frivillig med smittevask i Kongsberg Næringspark.

Alle dei tre kunne fortelje at dei nyleg hadde fått kurs i smittevern. På spørsmål frå kronprinsen om kva som er den viktigaste eigenskapen hos ein reinhaldar, var svaret «å vere grundig».

(©NPK)