LO nøgde med at krisepakken frå regjeringa sikrar arbeidsplassar

innenriks

Mange av innspela frå LO har vorte inkluderte i den tredje krisepakken frå regjeringa, opplyser arbeidstakarorganisasjonen i ei pressemelding.

– Kommunane har auka utgifter til mellom anna helse og omsorg. Det er mange oppgåver som skal løysast, og det er bra at dei no blir kompenserte. Men regjeringa må vere merksam på at det kan bli behov for meir, seier LO-leiar Hans-Christian Gabrielsen.

Gabrielsen er òg positiv til tiltaka overfor bygg- og anleggsindustrien og semja mellom partia på Stortinget for vidare investeringar i fangst og lagring av CO2.

