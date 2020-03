innenriks

Unødvendige fritidsreiser bør ein unngå, men å reise heim er ikkje nødvendigvis unødvendig, sa justisministeren på ein pressekonferanse tysdag ettermiddag.

– Viss ein er frisk og familien er frisk, kan ein reise heim, sa Mæland.

Ho understreka vidare at det er viktig at ein reiser på ein måte der ein kan halde avstand til andre, og at ein følgjer andre smittevernråd.

