NSM fryktar konkursar kan true Noregs tryggleik

innenriks

Det skreiv NSM i eit brev til departementa og andre relevante oppdragsgivarar i regjeringa 25. mars. Ifølgje brevet kan konkursar blant desse leverandørane i ytste konsekvens gå ut over tryggleiken i landet, skriv Dagens Næringsliv(DN).

Avdelingsdirektør Frode Skaarnes i Nasjonalt tryggingsorgan opplyser at det førebels er snakk om to konkursar, men han kan ikkje kommentere kva selskap det er snakk om.

– Når ein oppdragsgivar, anten det er offentleg eller privat, deler skjermingsverdige verdiar med ulike leverandørar, er det viktig at desse blir sikra ved ein eventuell konkurs. Det er òg viktig at ein ser på alternativ når det gjeld leveransar som er heilt avgjerande for verksemda, ved å gå til andre leverandørar eller prøve å identifisere nye, seier han til avisa.

