Norsk politikk i koronadvale – men iskanten kjem

Spørsmålet om kvar iskanten skal gå, handlar i praksis om kor langt nord det skal vere lov å drive oljeaktivitet. Det er ein del av den oppdaterte forvaltningsplanen for Barentshavet.

– Regjeringa arbeider mest mogleg som normalt, og det er ikkje vedteke endringar i framlegginga av meldinga, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) til NTB.

Han vil likevel ikkje seie noko om når planen skal leggjast fram.

Striden om iskanten såg før koronakrisa ut til å bli ei av dei store politiske sakene i vår. Venstre og KrF er på kollisjonskurs med Framstegspartiet, som gjekk ut av regjeringa i januar.

Saka er heller ikkje avklart på den raudgrøne sida. Medan SV har bede Arbeidarpartiet om hjelp til å få flytta iskanten sørover, har Ap og Senterpartiet ønskt sjå regjeringsforslaget før dei tek stilling til saka.

Forsvar og bioteknologi

Rett før påske skulle regjeringa leggje fram forslaget sitt til ny langtidsplan for Forsvaret for åra 2021–2024. Saka er no flytta til over påske.

Også Stortinget utset no ei rekkje saker. Nyleg vart det klart at stortingsbehandlinga av bioteknologilova, mellom anna forslag om å tillate eggdonasjon, er utsett på ubestemd tid.

Næringskomiteen utset å behandle eit forslag om «turistskatt», ikkje minst fordi koronakrisa har skapt frykt for eit konkursras i reiselivsbransjen.

Kvotemeldinga skulle ha vore lagd fram 2. april, men er utsett til over påske. Meldinga skal avklare kven som kan fiske, kor mykje dei kan fiske, korleis dei kan fiske, og korleis fiskekvotane skal fordelast.

Derimot får næringskomiteen overlevert eigarskapsmeldinga som planlagt 2. april. Og tysdag leverer energi- og miljøkomiteen innstillinga si om North Connect-kabelen. Regjeringa gjekk nyleg inn for å utsetje avgjerda om å gi kabelen konsesjon.

Landsmøte blir utsette

Høgre, Frp og Venstre har utsett landsmøta sine, som dei skulle ha avvikla i vår. For Venstre betyr det at Trine Skei Grande held fram som partileiar, sjølv om ho for lengst har varsla at ho går av.

MDG kjem til å avvikle sitt landsmøte digitalt i slutten av april.

Høgre planlegg å avvikle landsmøtet sitt i samband med kommunalkonferansen i Tønsberg i september. Også Frp siktar mot august-september med tanke på landsmøtet sitt.

Den 12. mars utsette Trøndelag Ap årsmøtet sitt på ubestemd tid. Det betyr at det blir verande uklart ei stund til om tidlegare Ap-nestleiar Trond Giske igjen blir å finne i ein sentral posisjon i fylkeslaget.

Lønnsoppgjera i vår er utsette, og forhandlingane skal takast opp igjen 3. august. Også partane i jordbruksforhandlingane har uttrykt at det ikkje blir «tradisjonelle forhandlingar» i 2020. Truleg blir forhandlingane, som gjeld inntektsåret 2021, utsette til hausten.

Solberg utset USA-tur

Krisa får òg konsekvensar for reiseaktiviteten til statsminister Erna Solberg (H). Ho skulle etter planen reist til New York rett over påske for å drive valkampinnspurt for det norske kandidaturet til ein plass i FNs tryggingsråd.

No er turen utsett. Statsministerens kontor opplyser at Solberg, som alle andre, må rette seg etter smittevernråd og reiserestriksjonar.

– Det betyr store endringar i kalenderen hennar. Mange reiser og arrangement innanriks og utanriks er utsette på ubestemd tid. Det gjeld òg for denne reisa, heiter det.

