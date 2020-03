Rasande russ får ikkje pengar tilbake for avlyst treff i Kongeparken

innenriks

Det var venta over 14.500 russ til Landstreff Stavanger i Kongeparken, som er eitt av fleire arrangement som er avlyste på grunn av koronaviruset.

Ifølgje Stavanger Aftenblad fekk russen måndag melding om at billettutgiftene til treffet i mai ikkje blir refunderte. I staden får dei tilbod om eit festivalpass til eit lite utval musikkfestivalar i år eller neste år, eller to sesongkort i Kongeparken.

Kaja Hjertenes ved Stavanger katedralskule starta facebookgruppa som på éin dag fekk over 3.000 medlemmer. Mange poengterer at dei treng pengane tilbake i ei vanskeleg tid, og at dei heller ikkje vil ha moglegheita til å nytte alternativa, då dei skal reise vekk for å studere eller i militæret etter vidaregåande.

Pressesjef Aasmund Lund siger Landstreffet ikkje kan refundere pengane fordi mange av utgiftene til årets arrangement allereie er betalte av Lund Gruppen.

– Alle driftsselskapa våre er stengt ned og alt av medarbeidarar er permitterte på grunn av pandemien som no herjar verda, seier Lund, som legg til at det for deira del handlar det om å overleve som bedrift.

Forbrukarrådet er ikkje imponert.

– Utgangspunktet her er ei avlysing. Då meiner vi at ein vil ha rett på å få pengane igjen, seier jurist i Forbrukarrådet Caroline Skarderud.

