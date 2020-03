Stortinget seier nei til privateigde kraftkablar

innenriks

Etter det NTB kjenner til, blir kravet støtta av eit fleirtal beståande av alle parti på Stortinget utanom Frp.

Stortingsfleirtalet ber regjeringa om snarast å leggje fram forslag om endring i energilova som sikrar Statnett monopol på å eige og drive alle framtidige utanlandskablar. Det går fram av ei innstilling frå energi- og miljøkomiteen som blir gitt tysdag.

– Summen av dette tyder at NorthConnect er umogleg, seier Aps energipolitiske talsperson Espen Barth Eide til NTB.

Nettavisa Montel skreiv førre veke at Olje- og energidepartementet allereie har starta arbeidet med lovendringa.

Konsesjonssøknad på vent

Det er likevel ikkje fleirtal for eit absolutt nei til konsesjonssøknaden frå NorthConnect, slik fleire opposisjonsparti hadde ønskt.

Arbeidarpartiet var førebudd på å gå til dette steget, men meiner no at det ikkje er nødvendig, forklarer Espen Barth Eide.

Han viser til at regjeringa allereie førre veke kunngjorde at konsesjonssøknaden ikkje vil bli behandla no.

Olje- og energiminister Tina Bru (H) grunngav dette med at to andre utanlandskablar allereie er under bygging, og at regjeringa vil hauste erfaring med desse før det blir teke ei avgjerd om NorthConnect.

Dette har vore eit viktig krav for Arbeidarpartiet.

– Dei erfaringane må haustast, og erfaringane må vere positive, seier Eide til NTB.

Heilskapleg tilnærming

Når Stortinget no i tillegg går inn for at framtidige kraftkablar må vere i statleg eige, seier Arbeidarpartiet seg nøgd.

– Medan andre parti har vore fokuserte på NorthConnect isolert, vil vi sjå på dette og alle andre liknande prosjekt i ein heilskap og tenkje prinsipielt rundt korleis dette skal gjerast, seier Eide.

Han understrekar at dette er i tråd med det normale forholdet mellom regjeringa og Stortinget.

– Medan Stortinget vedtek lovene og legg dei overordna føringane, skal regjeringa ta avgjerder i enkeltsakene.

Privat prosjekt

Det er kraftprodusentane E-CO Energi, Vattenfall, Agder Energi og Lyse Produksjon som står bak NorthConnect.

Planen har vore å leggje ein kabel på 1.400 megawatt frå Sima i Hardangerfjorden til Peterhead i Skottland.

Men prosjektet er kontroversielt, og opposisjonen har spesielt vist til uro for at krafteksport til Skottland skal svekkje norsk konkurransekraft ved å føre til høgare straumprisar.

Ein NVE-rapport konkluderer med at kabelen i snitt kan auke norske straumprisar med 1–3 øre per kilowattime, men at han samtidig vil vere samfunnsøkonomisk lønnsam.

Misnøye

Bjørnar Moxnes, partileiar i Raudt, er ikkje tilfreds. Han ønskte eit tydeleg nei til kabelen.

– Anten det er Statnett eller andre som eig kabelen, er han ein trussel mot norsk industri, seier Moxnes.

Også SV, Senterpartiet og Framstegspartiet har gått inn for eit klart nei til NorthConnect.

– Det er ingen vits i å pakke inn bodskapen i masse bomull, seier SV-partileiar Audun Lysbakken.

Frps energipolitiske talsperson Jon Georg Dale seier han er skuffa over Aps haldning i saka.

– Arbeidarpartiet sikrar i dag fleirtal for at kraftkablar til utlandet kan bli bygde ut på eit seinare tidspunkt, seier han.

