Tusenvis av helsearbeidarar tilbake på jobb

– Mange kjem tilbake på jobb, og det fører til at vi har endå betre kapasitet til å behandle alle som treng det, og at sjukehusa er endå betre rusta for den situasjonen dei står overfor, sa helsedirektør Bjørn Guldvog på pressekonferansen på tysdag.

Ifølgje VG var 10.076 sjukehustilsette i koronakarantene ved toppunktet 20. mars. 31. mars er talet 3.934.

Guldvog understrekar òg at det er gode smittevernrutinar i helsestellet, og at andre som er alvorleg sjuke ikkje bør nøle med å ta kontakt.

