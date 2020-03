Unicef ber om tiltak for å hjelpe sårbare barn: – Situasjonen er uhaldbar

innenriks

– Unicef har erfaring med at ein i krisetider ser ein auke i overgrep og omsorgssvikt mot barn, og at fleire barn enn før har behov for særleg oppfølging, skriv organisasjonen i eit ope brev til barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Organisasjonen peikar på at dei inngripande smitteverntiltaka medfører større risiko for sårbare barn. Unicef er særleg uroa for at hjelpetilbodet for desse barna vil variere mellom kommunar, og at nokre kommunar kan ha kapasitetsutfordringar som følgje av koronakrisa.

– Situasjonen er uhaldbar, heiter det i brevet.

Blant tiltaka dei foreslår, er at regjeringa set ned ein tverrdepartemental koordineringsgruppe for ei einskapleg oppfølging, formar ut tydelege retningslinja for korleis barn skal sikrast og kva rettar dei har, og gjer tydeleg plikta kommunane har til å sikre rettane til barn.

