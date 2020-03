YS: Krisepakken frå regjeringa gløymer dei permitterte

innenriks

– Det verkar ikkje som Stortinget har forstått at dette ikkje berre er ei akutt krise for bedriftene, men også for dei over 300.000 permitterte som no går kraftig ned i inntekt, seier første nestleiar Hans-Erik Skjæggerud i YS i ei pressemelding.

Han er kritisk til at den tredje krisepakken frå regjeringa inneheld stønadsordningar for kommunar og bedrifter, men ikkje til permitterte og arbeidslause.

– Vi krev at dagpengeperioden med full lønn for permitterte blir forlengd fram til sommaren eller så lenge krisa varer. Vi veit at denne krisa kjem til å vare lenger enn tre veker. Då må vi sørgje for at dei permitterte ikkje får eit stort inntektstap, seier Skjæggerud.

