Babcock ankar ikkje dommen om verksemdsoverdraging

Selskapet grunngir avgjerda med at det er viktig at pilotane kan vere trygge på arbeidsplassane sine ved framtidige operatørbyte, skriv Babcock Scandinavian AirAmbulance i ei pressemelding.

Fredag 6. mars vedtok Nord-Troms tingrett at Babcock gjennomførte ei verksemdsoverdraging då dei overtok ambulanseflykontrakten og 91 pilotar frå den førre operatøren, Lufttransport.

– Vi synest det er bra at medarbeidarane våre no veit at dei er sikra jobb i tenesta om det skulle bli eit nytt operatørbyte. Det skaper ein stabilitet og føreseielege forhold for pilotane som også vi ønskjer, seier dagleg leiar Marius Hansen i Babcock.

Babcock vart òg dømd til å betale 745.000 kroner i sakskostnader i dommen.

