Bilsalet gjekk ned i mars

Samanliknar ein første kvartal 2020 med same perioden i fjor, så har elbildelen auka frå 48,4 prosent til 50,5 prosent.

Det er førebels vanskeleg å vite i kva grad smittebølgja har påverka bilsalet i det første kvartalet, og det er for tidleg å forklare svingingane i nybilsalet i mars med koronaviruset.

– Vanlegvis er det mellom 2.500 og 3.000 leveringar per veke. Mykje tyder på at det har vore ein nedgang i inngåtte kontraktar for mange bilforhandlarar, og det er grunn til å tru at talet på leveringar dei kommande månadene vil falle, seier administrerande direktør Øyvind Solberg Thorsen.

