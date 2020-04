Brei kritikk av nødrespiratorbestillinga til regjeringa

innenriks

Statsminister Erna Solberg (H) presenterte det som ei gledeleg nyheit tysdag då ho fortalde at regjeringa bestiller 1.000 nødrespiratorar som dei norske bedriftene Laerdal Medical og Servi har utvikla saman med Forsvarets forskingsinstitutt (FFI).

I ei fråsegn på Sjukepleiarforbundets nettsider tysdag skriv forbundsleiar Lill Sverresdatter Larsen at det er openbert at statsminister og regjering ikkje har forstått at hovudutfordringa i intensivkapasiteten på norske sjukehus er mangel på menneskelege ressursar, ikkje respiratorar.

– Det er ikkje mogleg å bemanne ekstra 1.000 respiratorar med det talet på intensivsjukepleiarar (og no òg anestesisjukepleiarar) og legar som skal til, skriv ho i fråsegna.

– Vi har i alle fall ikkje vore med i dei vurderingane, seier Sverresdatter Larsen til VG.

Ueigna

I ein e-post til NTB seier helseminister Bent Høie (H) han er samd med Sjukepleiarforbundet i at fagfolk og kompetanse er viktigast, og at det er igangsett rekruttering og opplæring.

– Vi løyver no mellom anna 40 millionar kroner til avansert simuleringsutstyr for å lære opp helsepersonell i intensivbehandling. Dette vil styrkje evna helsevesenet har til å trene opp helsepersonell til å handtere kritisk sjuke pasientar med behov for intensivbehandling. Men desse treng òg utstyr. Denne nødrespiratoren vil komme i tillegg til dei ordinære respiratorane og kan brukast til pustehjelp og frigi dei meir avanserte respiratorane til dei pasientane som treng det, seier Høie.

Sjukepleiarforbundets landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) og Norsk anestesiologisk foreining (NAF) skriv likevel i ei melding til NTB at dei ser på dei nye nødrespiratorane som ueigna.

– NSFLIS og NAF ser dessverre på produktet som blir her presentert som inadekvat som behandlingstilbod til intensivpasientar generelt og til COVID-19-pasientar med akutt lungesviktsyndrom (ARDS) spesielt, slår dei fast.

Skal auke kapasiteten

På ein pressekonferanse tysdag kunngjorde statsministeren at dei norskproduserte nødrespiratorane skal auke kapasiteten på norske sjukehus. Målet er at dei skal vere på plass 1. juni.

Ifølgje regjeringa har produktet vorte vurdert av ekspertar ved universitetssjukehusa i Oslo og Stavanger.

Men verken forbundsleiaren i Sjukepleiarforbundet eller leiar Paula M.E. Lykke i Sjukepleiarforbundets landsgruppe av intensivsjukepleiarar (NSFLIS) er imponert over respiratorane.

– Produktet som vart presentert på Regjeringas pressekonferanse vil ikkje kunne erstatte funksjonaliteten til ein intensivrespirator og vil innebere ein forringing av både kvalitet og pasientsikkerheit i våre intensiveiningar, skriv Lykke til NTB.

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) viser til fagpersonar når det gjeld det tekniske og vil ikkje kommentere kvaliteten tysdag kveld.

Ikkje imponert

Sverresdatter Larsen fortel at ho har fått sjokkerte meldingar både frå spesialsjukepleiarar og legar etter at nyheita om bestillinga til regjeringa vart kjend tysdag ettermiddag.

– Dette er ganske langt frå det som kan kallast ein respirator. Dette er ei maskin som trykker på ein Lærdalsbag, skriv ho.

Vidare peikar ho på at intensivbehandling av covid-19-sjuke pasientar kan vere særleg utfordrande fordi dei kan utvikle betennelsesutløyst lungesvikt, og at ventilering av desse pasientane krev kunnskap og nitid oppfølging.

Puslespel

Det er Forsvarets forskingsinstitutt (FFI) og bedriftene Servi og Lærdal Medical som samarbeider for å produsere nødrespiratorar i Noreg. VG har vore i kontakt Lærdal Medical, som ikkje ønsker å kommentere saka overfor avisa.

Ingeniør Eivind Gransæther, som hadde ideen til respiratorløysinga, seier til Dagbladet at han ikkje trur at ein respirator vil løyse heile problemet. Han meiner likevel at det er ein del av løysinga.

– Eg stilte med ein idé basert på mi forståing. Ho er basert på diskusjon med fleire anestesilegar undervegs. Men eg er ikkje lege. Eg støttar meg på kompetansen til andre, og på FFI når det gjeld teknologiutviklinga, seier Gransæther og held fram:

– Det ville vore naiv å tru at ein respirator løyser heile problemet. Det er ei samansett behandling, som krev mykje av helsepersonell. Men det kan vere ein del av puslespelet. Men startar ein ikkje på puslespelet, blir ein aldri ferdig.

