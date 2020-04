Førebels ikkje store endringar i alkoholkonsumet

innenriks

Då folk byrja å hamstre pappvin og sprit på Vinmonopolet, var det fleire organisasjonar som ropte varsku om at heimekarantene, isolasjon og stress kunne føre til auka alkoholkonsum i befolkninga. Ei ny måling frå Norsk koronamonitor frå Opinion tyder likevel ikkje på at folket har sklidd over i feriemodus – enno.

Over 8.000 spurde har uttalt seg om alkoholkonsumet sitt no samanlikna med ei normal veke før koronautbrotet.

73 prosent svarer at ting er som før.

Oslo er den landsdelen i Noreg der flest har endra alkoholkonsumet etter koronautbrotet.

Den største reduksjonen i alkoholinntaket, er i husstandar med éin person. Dette var i utgangspunktet rekna som ei gruppe med risiko for auka inntak, på grunn av isolasjon og einsemd.

