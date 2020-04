FHI skal kartlegge korona-mørketal – håper å vere i gang over påske

innenriks

– Vi treng eigentleg desse dataa raskt, seier fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet (FHI) til NTB.

Han snakkar om ei kartlegging av mørketala for kor mange som er koronasmitta i Noreg.

Så langt har 4.447 personar fått påvist viruset her til lands, men det blir anteke at mange smitta ikkje blir fanga opp. Årsaka er at berre dei med dei mest alvorlege symptoma blir prioriterte for testing.

– Vi har no sett på ein studie som har modellert dette til 22.000 smitta i Noreg. Det er dette såkalla mørketalet. Eg trur nok det er litt større, ut ifrå at vi har sett at det har vore noko feil med den modellen, men vi veit jo ikkje det talet, seier Forland.

Derfor jobbar FHI no med ei undersøking av eit representativt tilfeldig utval av befolkninga, sånn at dei får eit bilde på kor stort det reelle smittetalet er.

– Det talet vil vere veldig viktig for å kunne gi ein god estimering av den vidare utviklinga av epidemien og for dei modellane vi bruker, seier fagdirektøren.

Treng finansiering

Det er allereie gjort avtalar med eit laboratorium som kan undersøkje prøvane, men det er mykje anna som må ordnast før undersøkinga kan rullast ut.

– Det må lagast eit spørjeskjema som blir sendt ut i posten, og det skal både innhentast svar på det enkelte skjemaet og det skal takast prøvar i munnen på dei som deltek. Det er mykje logistikk som skal på plass.

Viss alt går etter planen håper FHI å vere i gang over påske. Men då treng dei pengar.

– Eg snakka med helseminister Bent Høie om det i stad. Eg sa at det er viktig, og at vi må ha middel for å gjennomføre det. Vi må ha sikkerheit på finansieringa.

Høie: – Økonomi ikkje hinder

Helseminister Bent Høie (H) forsikrar overfor NTB at det ikkje skal stå på pengane.

– På det tidspunktet dei meiner at dei har eit prosjekt som er godt nok på dette, og kjem og ber om pengar, så reknar eg med at vi finn løysingar på det, seier han.

Høie meiner òg at desse tala er viktige.

– Vi har eit sterkt ønske om å få det same som FHI, nemleg endå betre overvaking og kunnskap om situasjonen.

– Vil du kunne gi dei pengar raskt når dei ber om det?

– Vi har sagt at i denne situasjonen, når det gjeld den typen spørsmål, så vil ikkje økonomi vere det som hindrar oss i å gjennomføre nødvendige tiltak.

Vil teste for antistoff

Forskingsrådet har allereie sett av inntil 30 millionar kroner til forsking på koronavirusutbrotet gjennom ei hurtigutlysing som hadde søknadsfrist tysdag.

Ifølgje Forland handlar fleire av prosjekta som har søkt, om mørketal. FHI ser for seg å kunne bruke dataa til både overvaking og til forsking.

Dei jobbar òg med å få stabla på beina undersøkingar av kor mange som har vore smitta og så har vorte friske igjen. Dette påviser ein ved å finne antistoff i blodet til folk.

– No har det komme antistoff-testar som er i ferd med å bli til å stole på. Vi jobbar med korleis vi best kan få oversikt over kor mange i samfunnet som har gjennomgått infeksjonen, seier Forland.

