Fornya interesse for trua på jordas undergang

innenriks

Allereie då koronatilfella byrja å blusse opp i Noreg, byrja folk å vende seg til Nettkirken og spørje om dette var uttrykk for Guds vreide, ifølgje Vårt Land.

Nettkirken.no er det digitale samtaletilbodet til kyrkja, der ein kan chatte med prestar og diakonar.

No melder avisa at Høgskulen for leiing og teologi (HLT), som er knytt til Pinserørsla og Det Norske Baptistsamfunn, opplever ei fornya interesse for endetida.

Der har det vore stille etter at mange trudde verda skulle gå under ved tusenårsskiftet, noko som ikkje slo til. No vil unge kristne i dag vite meir om endetidsforkynning.

– Det blir opplevd som aktuelt. Vi får spørsmål frå studentar som gjerne vil lære meir om dette. Det er òg forsamlingar som set det på dagsordenen, seier rektor Arne Mjølla ved HLT.

(©NPK)