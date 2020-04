innenriks

Rasjoneringa blir innført for å sikre at pasientar som treng azitromycin, får det, opplyser Legemiddelverket.

Tiltaket varer til forsyningssituasjonen er betra. Legemiddelverket opplyser at det finst ei rekkje alternativ til azitromycin.

Apoteka får ikkje levere ut azitromycin på kvit resept, unnateke augnedropar og reseptar skrivne ut før 31. mars. Det er ingen restriksjon for blå resept. Rasjoneringa gjeld for enkeltpasientar og ikkje for helseinstitusjonar eller skipsmedisin.

(©NPK)