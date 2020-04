Kyrkja opnar for ikkje-religiøse gravferder under koronakrisa

innenriks

Bispemøtet i Den norske kyrkja vedtok onsdag at det kan givast unntak frå regelen om bruk av kyrkjer som følgje av den ekstraordinære koronakrisa. Dei tilrår at kyrkjene stiller seg til disposisjon for ikkje-religiøse gravferder der det ikkje er andre moglegheiter, opplyser Den norske kyrkja i ei pressemelding.

– Den norske kyrkja er ein viktig samfunnsinstitusjon. Vi vil stille opp for alle i denne krisetida. Derfor opnar vi for at ikkje-religiøse òg kan halde gravferdsseremoniar i bygningane våre, seier konstituert preses i Bispemøtet i Den norske kyrkja, Atle Sommerfeldt.

– Vi ønskjer å bidra til at familiar, også dei som ikkje er religiøse, får ein verdig seremoni, seier han.

(©NPK)