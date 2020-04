Lågaste straumpris på 27 år

innenriks

Straumprisen i Oslo vart i mars 9 øre per kilowattime (kWh), utan moms og påslag. I mars i fjor var snittprisen over fire gonger så høg, 41 øre per kWh, ifølgje kraftbørsen Nord Pool.

– I mars har vi hatt dagar med straumprisar ned i 6 øre per kWh, og det er spesielt på denne tida av året, seier kommunikasjonsdirektør Stina Johansen i Nord Pool.

For heile landet hadde februar historisk låge gjennomsnittlege straumprisar. Då enda til dømes Kristiansand og Bergen på 9 øre per kWh, medan Molde, Trondheim og Tromsø enda på 10 øre per kWh.

Straumforbruket i mars er i år litt lågare enn i mars i fjor. Det fører til at prisen går ned.

Straumprisane blir òg påverka av kor mykje vatn det er i vassmagasina i Noreg. Fyllingsgrada i vassmagasina ved utgangen av veke 12 ligg på 45,5 prosent, som er langt høgare enn vanleg. I tillegg er det mykje meir snø enn normalt for årstida i fjellet i der vassmagasina ligg.

(©NPK)