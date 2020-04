Legeforeininga støttar Sjukepleiarforbundet: – Dette er ikkje respiratorar

innenriks

– Dette er ikkje respiratorar, slår president Marit Hermansen i Legeforeininga fast overfor NTB.

– Eg rår styresmaktene til å sjå godt på bruksområdet. Desse respiratorane kan ikkje erstatte intensivbehandling, seier ho.

– Ein må ikkje selje skinnet før bjørnen er skoten, føyer ho til.

«Gladnyheit»

Statsminister Erna Solberg (H) presenterte tysdag «gladnyheita» om at produksjon av såkalla nødrespiratorar skal setjast i gang på rekordtid, og at regjeringa allereie har bestilt 1.000 stykk.

Men allereie same kveld slo leiar Lill Sverresdatter Larsen i Sjukepleiarforbundet fast at nyheita er «kunnskapsløyse forkledd som handlekraft».

Ifølgje Sjukepleiarforbundet er hovudutfordringa ikkje mangel på respiratorar, men at det ikkje finst nok legar og intensivsjukepleiarar til å bemanne dei. Det fekk helseminister Bent Høie (H) tysdag kveld til å rykkje ut med opplysninga om at det no er løyvd 40 millionar kroner for å lære opp helsepersonell i intensivbehandling.

– Kan vere til hjelp

Assisterande helsedirektør Espen Nakstad understrekar at det ikkje er snakk om vanlege respiratorar.

– Men viss ein skulle kome i ein situasjon i Noreg eller i andre land som har eit dårlegare helsevesen, der ein ikkje har nok respiratorar, kan ein nødrespirator vere til hjelp, i alle fall for ein del av pasientane, seier han til NRK.

Sjukepleiarforbundets landsgruppe av Intensivsjukepleiarar (NSFLIS) og Norsk anestesiologisk foreining (NAF) ser på si side på dei nye nødrespiratorane som ueigna.

