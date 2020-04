Legeforeininga uroleg – ber sjuke folk gå til legen

innenriks

– Det er ei stor uro i heile helsetenesta, frå fastlegar til spesialistar, for at folk kan utvikle alvorlege sjukdommar, seier president Marit Hermansen i Legeforeininga til NTB.

– Det er framleis kapasitet i helsevesenet til å behandle sjukdommar som hjarte- og karsjukdommar og andre helseproblem, understrekar ho.

Fryktar liv kan gå tapt

Denne kapasiteten er det viktig å utnytte no slik at det ikkje skal byggje seg opp ei bølgje av vanlege helseproblem når koronakrisa er over.

– Liv kan gå tapt i den køen, fryktar Hermansen.

Ho var blant dei som gjekk i bresjen for å innføre strenge tiltak i Noreg, og for at sjukehusa skulle setje planlagde operasjonar og aktivitetar på vent for å gjere seg klare til koronainnrykket. Men no er det litt stille før stormen på mange av sjukehusa.

– Eg er glad for at vi tok kraftfulle og raske grep i Noreg. Men no må vi justere og vurdere kva pasientar vi kan ta inn att. Vi har brukt tida godt til å vere førebudde, seier Hermansen.

Nye prioriteringar

Saman med Helsedirektoratet har Legeforeininga no spesifisert kriteria for kva pasientar som skal prioriterast. Dette er på ein kort høyringsrunde på sjukehusa.

Samtidig opplever både sjukehus og fastlegar mange avbestillingar frå pasientar som ikkje tør kome i frykt for å bli smitta av korona, eller som ikkje vil belaste helsevesenet unødig. Men sånn må dei ikkje tenkje, understrekar Hermansen.

– Både legekontora og spesialisthelsetenesta har full kontroll på smitterutinar. Folk som blir kalla inn, må møte opp, seier ho.

Kan få refusjon

Helsedirektoratet har no opna for at legar utan fastlegeavtale og medisinstudentar med lisens kan få trygderefusjon dersom dei oppfyller visse vilkår. Dette blir gjort for å sikre kapasitet og tilgjenge i fastlegetenesta og i dei andre allmennmedisinske tenestetilboda frå kommunane.

Desse kan få refusjon, dersom dei har inngått ein avtale med kommunen om å behandle pasientar på fastlegelister til kommunalt tilsette fastlegar, eller har gjort avtale med ein privatpraktiserande fastlege om å behandle pasientar på lista hans.

Regelendringa tredde i kraft førre veke.

(©NPK)