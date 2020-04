innenriks

– Erfaringar frå Sverige viser at over halvparten av felte villsvin blir skotne på opplyste åteplassar. Bruk av fastmontert kunstig lys er derfor eit viktig verkemiddel i kampen mot etablering villsvin her til lands, seier seksjonsleiar Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet.

Endringa gjeld allereie frå onsdag 1. april. Dette gjeld både ved ettersøk og åtejakt på villsvin. Ved åtejakt må lyset likevel vere fastmontert, altså ikkje i rørsle under jakta.

