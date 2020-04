Over 51.000 har meldt inn moglege korona-symptom

innenriks

Folkehelseinstituttet hadde tysdag fått til saman 51.456 meldingar om moglege virus-symptom etter at dei søndag førre veke opna ei sjølvrapporteringsteneste på nett.

– Vi er veldig fornøgde med at så mange har meldt frå om symptom. Vi håper dette kan gi oss betre kunnskap om førekomsten av smitte i befolkninga og om det er forskjell på mellom anna alder, kjønn og bustad, seier Trine Hessevik Paulsen, lege ved Folkehelseinstituttet, til NTB.

Trur få er smitta

Sjølv om over 51.000 har meldt frå om moglege korona-symptom, trur ikkje Folkehelseinstituttet at alle desse faktisk er smitta.

Paulsen viser til at testinga av folk med symptom som så langt er gjort i Noreg, har avdekt ein smitteprosent på under 5. Det skulle bety at under 2.500 av dei som har registrert seg, faktisk har fått korona.

Ho understrekar at sjølvregistreringsløysinga ikkje i seg sjølv kan seie kven av dei som har meldt frå, som faktisk er smitta av viruset. Men det er mogleg å opplyse om ein har vorte testa, noko som i underkant av 2 prosent av dei registrerte opplyser å ha vorte.

– Men det er ei god moglegheit til å følgje med på kor mange som til kvar tid som har symptom som kan komme av koronaviruset, seier Paulsen.

Flest frå Oslo

FHI la onsdag fram ein rapport om ulike funn blant dei som har meldt frå at dei fekk symptom frå og med 15. mars, noko som gjeld i overkant av 23.000 av respondentane. Resten av respondentane har meldt frå om symptom som starta tidlegare. Desse skal vere med i vidare analysar, men er ikkje teke med i den første rapporten.

Rapporten viser mellom anna geografisk fordeling av tilfelle mellom fylka (per 100.000 innbyggarar). Han viser at dei fleste som har meldt inn symptom, er busett i Oslo, følgd av personar busette i fylka Vestland, Vestfold, Telemark og Rogaland. Færrast tilfelle er melde inn frå Nordland, men det er respondentar frå alle fylke.

Dei fleste respondentane, 59 prosent, er kvinner.

– Det kan bety at kvinner er noko flinkare enn menn til å melde frå, og ikkje nødvendigvis at fleire kvinner har symptom, påpeikar Paulsen.

Gjennomsnittsalder (median) for respondentane er 37 år, men aldersspreiinga er stor frå 0 år til personar i 90-åra.

Mange ulike symptom

Paulsen seier eit interessant funn er at dei fleste melder om mange ulike symptom. Nesten halvparten har fleire enn fire symptom, og ein firedel melder om fleire enn fem symptom.

Dei hyppigaste plagene er hoste, sår hals og hovudverk, men i kombinasjon med andre symptom, spesielt feber (45 prosent).

Dei med feber rapportere hyppigare om muskelverk og hovudverk og andre symptom som magesmerter, diaré og tap av smak og luktesans. Blant personar utan feber var luftvegssymptom hyppigare, heiter det i rapporten.

– Vi er kanskje litt overraska over at folk melder om så mange symptom, men med tanke på at luftvegsinfeksjonar gjerne gir eit symptombilde med litt uspesifikke symptom, så stadfestar dette kanskje berre verkelegheita, seier Paulsen.

Tenesta er utarbeidd av Folkehelseinstituttet (FHI) og Norsk Helsenett Folk. Dei som registrerer seg, får inga helsehjelp eller hjelp til å varsle andre dersom dei er smitta, men registreringstenesta er eitt av fleire tiltak for å få oversikt over utbreiinga av smitte i Noreg.

(©NPK)