Påska blir annleis – både på land og sjø

Ei presisering som regjeringa la ut på nettsidene sine tysdag, samanfattar mange av spørsmåla og svara som har komme om hytteforbodet.

Regjeringa skriv mellom anna at det ikkje er forbod mot å overnatte på campingplassane: «I mange kommuner er det store hyttefelt hvor mange mennesker er på samme sted over tid. Dette er ikke i like stor grad tilfelle når det gjelder campingplasser og marinaer, derfor vil presset på helsetjenesten i kommunen bli mindre», heiter det.

Men regjeringa lèt det vere opp til kvar enkelt kommune å avgjere kva dei meiner er best for smittevernet lokalt. Derfor har dei fleste kommunane langs Oslofjorden allereie innført avgrensingar.

Omtrent alle gjestehamnene i Indre Oslofjord er stengde, det same gjeld campingplassar og bubilparkeringar.

– Lett offer

Redaktør Bjarne Eikefjord i medlemsbladet til Norsk Bobil og Caravan Club (NBCC) konstaterer at sesongstarten nok er øydelagd for i år.

– Dette er ikkje noko vi får gjort noko med. Vi har registrert at vi er omfatta av hytteforbodet og vil sjølvsagt følgje tilrådingane til styresmaktene for å hindre smittespreiing. Slik sett er det lett å ofre påska og fritida, seier Eikefjord.

Han reknar med at påska går fløyten for mellom 20.000 og 30.000 campingentusiastar.

Sjølv om også campingvogneigarar kan ta ferie viss dei har vogna ståande i sin eigen heimkommune, peikar Eikefjord på at det er mange som har vogna ståande på ein fast plass, både på fjellet og ved sjøen.

– Desse blir det nok heimepåske for i år, seier han.

Stengde gjestehamner

I dei få gjestehamnene som held ope i påska, er det innført strenge reglar og avgrensingar på talet på båtar. Gjestehamner som enno ikkje er opne, og som vanlegvis opnar til påske, blir verande stengde inntil vidare i dei fleste kystkommunane.

Regjeringa skriv likevel at det ikkje er noko forbod mot å ta fritidsbåten sin utanfor sin eigen kommune. Heller ikkje overnatting er forbode, slik som for hyttefolket, men regjeringa oppmodar likevel om å la båten liggje i pakt med oppmodinga om å unngå fritidsreiser.

Redningsselskapet gjekk tidleg ut og tilrådde båtfolk om å la båten liggje, ikkje minst med tanke på at beredskapen til sjøs allereie er svekt på grunn av koronapandemien. Kongelig Norsk Båtforbund har på si side sagt at båtbruken må avgrensast.

Både politibåtar og tollbåtar er i auka beredskap i farvatna ved svenskegrensa utanfor Herføl i Hvaler. Det å starte påska på Kosterøyane eller i Strömstad er ein tradisjon også for båtfolk.

Ifølgje politiet er fritidsbåtaktiviteten i grensetraktene allereie høgare enn det som er vanleg på denne tida av året.

