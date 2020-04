Politihøgskolen kuttar nesten 50 årsverk

innenriks

På tre år skal høgskulen ned frå rundt 440 til 350 årsverk. 40,6 av desse blir heilt kutta, medan dei resterande blir overførte til Politiets fellestenester, skriv Khrono.

– Årsaka er både bortfallet av arbeidsoppgåver etter nedlegginga av bacheloravdelinga på Kongsvinger for over to år sidan og reduksjonen frå 550 til 400 studieplassar i Oslo i år, seier fungerande assisterande rektor ved Politihøgskolen, Geir Valaker.

Som følgje av dette skal talet på årsverk ved bacheloravdelinga i Oslo halverast, frå 77,6 til 39. På grunn av bruk av mellombelse tilsetjingar og naturleg avgang er det førebels uvisst kor mange som mistar jobben.

– Vi håpar at tal tilsette som blir direkte involverte, blir så lågt som mogleg, men det er for tidleg å seie noko detaljert om det no, seier Valaker.

Fagforeiningar ved Politihøgskolen har vore kritiske til bemanningsplanen, som dei mellom anna meiner ikkje har involvert tillitsvalde i tilstrekkeleg grad eller har teke omsyn til den vidare utviklinga til skulen.

– Det vi saknar mest, er eit mål og tankar for kvar Politihøgskolen skal framover. Vi synest ikkje ein har teke omsyn til strategiar og samfunnsoppdraget til skulen, seier lokallagsleiar for Forskerforbundet ved Politihøgskolen, Lillis Rabbing.

(©NPK)