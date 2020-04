Røde Kors varslar lågare beredskap i påskefjellet

innenriks

Røde Kors bemannar 20 av dei 150 vaktstasjonane dei plar ha i fjellet i påska.

– I ei normal påske flyttar vi beredskapen til fjellet. Det er tradisjonelt der nordmenn feirar påske. I år er mesteparten av påskeberedskapen der folk vil vere – heime i eigen kommune, sa landsrådsleiar Kjersti Løvik i Røde Kors Hjelpekorps på ein pressekonferanse onsdag.

Det tyder lengre responstid i fjellet.

– Det er viktigare enn nokon gong at du har med utstyret du treng for å ta vare på deg sjølv og andre, sa ho.

Forstår ikkje alvoret

Også statsminister Erna Solberg (H) deltok på pressekonferansen. Hytteforbodet har dempa presset på beredskapen i fjellet mykje, meiner ho. Statsministeren hadde ei klar melding til dei som eventuelt ønskjer å utfordre forbodet.

– Mange nordmenn trur at dei kan setje seg over smittevernreglar og forstår ikkje alvoret i situasjonen, sa ho.

Ho oppmoda dei til å sjå på resten av samfunnet.

Ikkje stort offer å vere heime

– Det er ikkje eit forferdeleg stort offer å vere heime. Eg veit at nordmenn er opptekne av eigen fridom og sjølvstende, men dette er tida for å vise samhald, sa ho.

Ho oppmodar òg folk om å gå turar dei meistrar.

– Ta dei korte turane i staden for dei lange akkurat no. Det er beredskap i fjellet, men det er eigentleg sånn at vi bør ha han til dei som blir sjuke av andre ting, sa Solberg.

(©NPK)