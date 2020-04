Solberg forsvarar nødrespiratorane

innenriks

Solberg understrekar at respiratorane skal brukast i nød.

– Det er viss vi ikkje har nok av det andre. Derfor har vi noko som kan hjelpe, i staden for å ikkje ha noko. I så måte er dette ein kritikk som er på sida av bodskapen, seier ho til NTB.

Ho understrekar at dei viktigaste ressursane i helsesektoren er kvalifiserte tilsette.

– Det som er bra, og som eg framleis står inne for, er at nokon har ein god idé som vi raskt kan setje i gang med for å skape ei løysing, ikkje for ein perfekt situasjon, men for ein situasjon der vi står i ein alvorleg mangel, seier ho vidare.

Regjeringa har bestilt 1.000 nødrespiratorar Forsvarets forskingsinstitutt (FFI) og bedriftene Servi og Laerdal Medical skal produsere.

