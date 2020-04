Advokat åtvarar mot korona-appen

innenriks

– Eg vil eigentleg ikkje tilrå nokon å bruke appen slik det er no. Dessverre, seier Wessel-Aas til NRK.

Førre veke vart det kjent at norske styresmakter jobbar med å utvikle ein app for å spore rørslene til folk og slik automatisere delar av smittesporingsarbeidet. Opplysningane skal rapporterast inn til Folkehelseinstituttet (FHI).

Inngripande

Wessel-Aas meiner prosessen rundt appen har vore for stengd, og at det er teke avgjerder som gjer han meir inngripande enn han hadde trunge å vere.

– Det er særleg viktig for dei som til dømes har kjeldevern, som journalistar, eller dei med teieplikt, som advokatar. Det bør i alle fall gjere at ein reflekterer over kva ein gir frå seg, seier Wessel-Aas.

Appen er enno ikkje lansert. Også Forum for offentleg service åtvarar mot lansering før både personvern og tryggleik er teke vare på.

– I jakta på raske løysingar er det freistande å innføre appen utan å bruke tilstrekkeleg tid til å ta personvern og tryggleik på alvor. Historia fortel oss at ikkje noko er 100 prosent visst, skriv dagleg leiar Torbjørn Vinje i ein e-post til NTB.

Sensitive data

– Her blir det lokasjonsdata kopla saman med helsedata, og dermed snakkar vi om verkeleg sensitive data, påpeikar han.

FHI understrekar at det er frivillig å laste ned appen.

– Her vil ulike yrkesgrupper naturleg nok ha ulike omsyn som dei må vurdere. Når det er sagt, treng vi at flest mogleg skal ta denne appen i bruk for at han skal ha verknad, seier FHIs områdedirektør for helsedata og digitalisering, Gun Peggy Knudsen, til NRK.

