Bane Nor erkjenner ikkje straffskuld for Filipstad-ulykka – vedtek delar av bot

Bane Nor skal ta ansvar for å redusere sannsynet for at tilsvarande ulykker skjer igjen, både på Filipstad og liknande område, seier konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane Nor.

4. mars ila Oslo statsadvokatembete Bane Nor eit førelegg på 10 millionar kroner for brot av jernbanelova ved manglande sikring av området, og dessutan for at aktløyse hadde ført til dødsfall og betydeleg skade.

Bane Nor vedtek førelegget for manglande sikring, men ikkje for aktløyse som førte til dødsfall og betydeleg skade, opplyser Frimannslund.

Tre ungdommar kom seg inn på eit togområde på Filipstad i Oslo 24. februar 2019. 15 år gamle Even Warsla Meen døydde etter å ha fått støyt, medan dei to andre vart kritisk skadde.

Manglar ved tilsyn

I rettsavgjerda vart det peika på at det var enkelt å ta seg inn i tunnelen då det ikkje var vakthald, alarm eller overvaking på staden. Tunnelen var heller ikkje avstengd med port og var utan lys.

– Vi er samde med påtalemakta i at manglar ved tilsyn og vedlikehald, som også har kome fram i Bane NORs eigne undersøkingar, kan vere ein del av årsaka til det fatale utfallet i ulykka. Vala og handlingane til ungdommane står dessverre òg heilt sentralt i denne saka, seier Frimannslund.

Dei tre ungdommane klatra opp på eit tog og kom i kontakt med ein høgspentleidning over toget.

– Etter Bane NORs oppfatning er desse forholda ikkje tilstrekkeleg reflekterte i førelegget frå statsadvokaten, seier Frimannslund.

Betaler erstatning

Han uttrykkjer medkjensle med dei skadde og etterlatne, og Bane Nor vil betale erstatning til dei.

– Utan å erkjenne ansvarsgrunnlag er Bane Nor etter ei samla vurdering innstilt på å betale erstatning til dei etterlatne og skadde i denne konkrete saka. Dei nærare rammene for erstatninga ønskjer Bane Nor å avklare i dialog med dei det gjeld, seier Frimannslund.

