Bustadmarknaden har klart seg betre enn venta under koronakrisa, meiner ekspertar

Det er lite som tyder på ein dramatisk prisnedgang når Eiendom Norge fredag legg fram bustadstatistikken sin for mars, meiner dagleg leiar Terje Buraas i DNB Eiendom.

– Sjølv om det har vore ein betydeleg nedgang i aktiviteten, har bustadmarknaden klart seg betre enn venta, seier Buraas.

Han trur på ein nedgang på landsbasis på rundt 1 prosent, og truleg blir det store geografiske forskjellar i prisstatistikken. Prisane i Oslo vil halde seg betre enn landsgjennomsnittet, spår han.

Oppgang i første kvartal

Prisane på burettslagsbustader gjekk opp 2,3 prosent i første kvartal. Bustadprisane er dermed 1,9 prosent høgare enn for eit år sidan, viser tal frå Norsk Boligbyggelag (NBBL), som vart lagde fram torsdag.

Prisveksten har vore sterkast på Austlandet, i Nord-Noreg og Trøndelag, medan utviklinga har vore meir moderat på Vestlandet.

Gjennomsnittsprisen for ein burettslagsbustad i Oslo er no 4,1 millionar kroner. For landet som heilskap er den gjennomsnittlege kjøpesummen nær 2,4 millionar kroner, medan totalsummen er over 2,7 millionar kroner.

Uvisse framover

Ut frå tala kan det sjå ut som ein bustadmarknad i god balanse og med tiltakande prisvekst, men sånn er det ikkje, påpeikar sjeføkonom Christian Frengstad Bjerknes i NBBL.

Stansen i økonomien påverkar òg bustadmarknaden, slår han fast.

– Lengda på nedturen kjem an på kor godt vi lykkast i å avgrense smittespreiinga, og dessutan innretninga på dei finanspolitiske krisepakkane, seier han.

Også Buraas i DNB påpeikar at det er stor uvisse om korleis bustadmarknaden vil utvikle seg framover. Særleg grada av arbeidsløyse og permisjonar vil vere avgjerande, meiner han.

God aktivitet

Sjeføkonom Sissel Monsvold i Obos meiner aktiviteten i marknaden har vore god gitt situasjonen.

Obos la fram bustadtala sine for mars onsdag.

Dei viser at prisane fell. Det gjeld særleg i Oslo der prisen på brukte Obos-bustader fall med 2 prosent i mars. Samtidig kostar ein slik bustad no 1,8 prosent meir enn på same tid i fjor.

