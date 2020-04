Dette skal til for at styresmaktene lettar på koronatiltaka

innenriks

Neste veke avgjer regjeringa kva som skal skje med dei inngripande koronatiltaka som i denne omgangen varer frå 12. mars til 13. april.

– Mange er spente på vegen vidare. Skal vi halde oppe dei strenge tiltaka? Skal vi stramme til? Eller skal vi sleppe opp, sa helseminister Bent Høie (H) då han heldt den daglege pressekonferansen sin onsdag.

NTB har spurt både helseministeren, helsedirektøren og Folkehelseinstituttet om kva som skal til for at dei går for det sistnemnde alternativet.

Helsedirektør Bjørn Guldvog:

– Jo færre smitta det er i Noreg, jo lettare er det å lette på tiltaka. Viss det er veldig få smitta, så er det mogleg at ein gjennom testing og sporing, og ved å setje folk i isolasjon og karantene, kan klare å sløkke alle dei små brannane som dukkar opp – altså brann i overført tyding, seier helsedirektøren.

Han understrekar at dersom det framleis er mange smitta samtidig ute i samfunnet, så vil risikoen ved å opne opp vere høg.

– Finst det alternative tiltak som kan innførast i staden for nokre av dei vi har i dag?

– Ja, vi leitar etter den stafettpinnen. Det beste alternativet vi kjenner til så langt, er gjennom fleire testar å leite etter virus alle stader der det kan vere mistanke. I tillegg kan det hjelpe med sporingsappen som blir utvikla, som gjer at vi kan finne dei som har vore i kontakt med smitta på eit tidleg tidspunkt.

Det er Folkehelseinstituttet som no utviklar ein app etter modell frå fleire andre land, som skal kunne spore folk som har vore i nærkontakt med sjuke.

– Det er eitt av dei håpa vi har, at teknologien kan hjelpe oss i kampen mot viruset, seier Guldvog.

Helseminister Bent Høie (H):

– Kva skal til for å lette på tiltaka?

– Kva situasjon vi er i når det gjeld smittespreiing, er vesentleg. Men det er òg vesentleg kva vi kan innføre av vel så gode alternativ. Det å kunne gjere smittesporing og testing på ein meir effektiv måte enn i dag, er eit viktig spørsmål, seier helseministeren.

Departementet har bede Helsedirektoratet setje ned to ekspertgrupper som skal komme med tilrådingar før regjeringa tek avgjerda si neste veke. Den eine gruppa skal vurdere om barn kan vende tilbake til skulen, og den andre skal legge fram ein samfunnsøkonomisk analyse av smitteverntiltaka.

I tillegg skal både Helsedirektoratet og FHI komme med tilrådingar. Deretter bestemmer regjeringa seg 7. eller 8. april – altså i byrjinga av neste veke.

– Det handlar både om det finst alternativ til dagens tiltak som vil gi oss ei sikkerheit for å unngå smittespreiing. Og det handlar om kva kapasitet vi klarer å bygge i helsetenesta og kva situasjon Noreg faktisk er neste veke når vi skal ta avgjerda.

Avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet:

– Kva skal til for å lette på tiltaka?

– Det blir ei totalvurdering av situasjonen. Regjeringa gjer vurderingane sine på bakgrunn av det kunnskapsgrunnlaget vi gir, saman med vurderingane til ekspertgruppene, seier Vold.

Ho understrekar at tiltaka som no er innførte, er ei blanding av såkalla befolkningsretta og individretta tiltak. Dei befolkningsretta er dei mest inngripande, som nedstenging av skular og forbod mot større arrangement.

– Det gjer ein for å skilje alle frå alle, for å bryte smittekjeda.

Dei individretta tiltaka handlar om isolasjon, karantene, testing og kartlegging, og er dei første tiltaka som blir innførte.

– Akkurat no gjer vi litt begge delar, så vi har ein stor pakke med tiltak og gjer mange tiltak samtidig.

(©NPK)