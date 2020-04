innenriks

Garantiordninga gjeld bedrifter som har behov for akutt hjelp for å få styrkt betalingsevna som følgje av dei kraftfulle tiltaka som er sette inn for å slå ned koronaviruset.

ESA-godkjenninga inneber at ordninga, som i utgangspunktet har vore meint for små og mellomstore bedrifter, også kan opnast for større bedrifter.

Norske styresmakter vil gjennom ordninga stille offentlege garantiar for lån til bedriftene.

