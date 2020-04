Første kommune avlyser 17. mai-feiring

innenriks

– Vi følte at vi ikkje hadde noko anna val enn å avlyse no, seier Haavard Gjestland, leiar for 17. mai-komiteen i Porsgrunn, til NRK.

Avlysinga er berre i sentrum. Det er ikkje avklart korleis ein gjer det ute i bydelane.

På nettsidene til kommunen oppmodar kommunen alle til å markere dagen lokalt i eigen heim, på terrassar og i hagar innanfor dei tilrådingane styresmaktene gir på det tidspunktet.

– Vi har stor forståing for vedtaket til 17. mai-komiteen. Kommunen ventar på nasjonale råd om korleis dagen elles skal markerast, seier Porsgrunn-ordførar Robin Kåss.

(©NPK)