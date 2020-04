Folket delt om «søringkarantene»

innenriks

47,1 prosent av dei spurde meiner at kommunane bør kunne lage strengare reglar. Nokre færre, 43,9 prosent, seier nei til lokale reglar, viser målinga Kantar har laga for TV 2. Resten er usikre eller har inga meining.

Tala viser at det er eit klart fleirtal blant dei unge for strengare lokale reglar, medan eit klart fleirtal blant dei eldre seier nei.

Støtta til lokale reglar er høgast i Nord-Noreg, men det er òg fleirtal blant dei spurde i hovudstadsområdet.

Ordføraren i Bardu, som har hatt ei restriktiv linje, er ikkje overraska.

– Eg synest det er bra at dei unge er for at kommunane bør kunne lage strengare reglar, for eg hadde frykta at dei var meir likegyldige til dette, seier ordførar Toralf Heimdal i Bardu til TV 2.

Bardu var ein av dei første som innførte «søringkarantene». Torsdag samlast kommunestyret etter at Fylkesmannen i Troms og Finnmark oppheva dei lokale karantenereglane onsdag.

Søndag vart regjeringa samd med NHO, LO og KS om ein ny rettleiar for kommunane om lokale karantenereglar.

(©NPK)