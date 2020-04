Karoline Andaur blir generalsekretær i WWF

innenriks

– Sidan eg byrja i WWF i 2009, har eg sagt at eg har draumejobben. Det er utruleg gøy at eg no får høve til å leie organisasjonen i ei både krevjande og spennande tid, og ikkje minst ved at vi har TV-aksjonen i år, seier Andaur.

Ho byrja i stillinga som konstituert generalsekretær i fjor etter å ha vore nestleiar under Bård Vegar Solhjell.

– No som vi står midt i ein dramatisk situasjon verda over på grunn av koronaviruset, har vi vorte mint om kor viktig ein intakt natur er for oss menneske, påpeikar Andaur.

