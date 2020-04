Kraftig auke i meld hatkriminalitet i Noreg

innenriks

Hatefulle ytringar, truslar og vald er nokre av dei ulike kategoriane som politiet har registrert blant dei totalt 761 meldingane som vart sett på som hatkriminalitet i fjor. Auken frå 624 meldingar i 2018 utgjer 22 prosent, skriv Politidirektoratet i oppsummeringa av straffesakstala i fjor.

Sidan 2015 har talet på politimeldingar auka med 119 prosent.

Hatmotiva som ein ser hyppigast, er rase eller etnisitet, med nesten to tredelar av meldingane, religion eller homofil orientering. Hatytringar om nedsett funksjonsevne og antisemittisme er òg registrert, men i eit mindre tal.

– Hatkriminalitet er alvorleg både for dei som blir ramma direkte og for dei som blir ramma indirekte ved at det kan bidra til å skape frykt hos utsette grupper. Det er sannsynleg at det er store mørketal innan dette kriminalitetsområdet, seier politidirektør Benedicte Bjørnland, som derfor meiner det er ei ønskt utvikling med fleire meldingar på dette området.

Hatefulle ytringar utgjer 40 prosent av meldingane, medan 19 prosent omhandlar kroppskrenking. I 8 prosent av meldingane dreier det seg om truslar.

