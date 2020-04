Kutt i bustadlånsrentene kan koste DNB ein halv milliard

innenriks

Tusenvis av kundar protesterte då DNB kutta bustadlånsrentene mindre, og med ein seinare verknad, enn dei andre bankane.

DNB-sjef Kjerstin Braathen seier at dei undervurderte tydinga av rentekuttet.

Til slutt lova DNB likevel kutt på inntil 0,85 prosentpoeng frå 5. april.

Ifølgje Dagens Næringsliv kan dette gi banken over 1 milliard i meirkostnader. DNBs konserndirektør Kjerstin Braathen seier likevel at kundane burde fått lettane med ein gong.

– Eg trur det er rett å seie at vi undervurderte kor viktig det vart – og at det vart viktig i aukande grad for kvar dag etter det første rentekuttet vårt.

