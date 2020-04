Lånekassen utvidar moglegheit for betalingsutsetjing

innenriks

For å hjelpe dei som betaler på studielånet som er i ein vanskeleg økonomisk situasjon, blir moglegheita utvida for betalingsutsetjing hjå Lånekassen.

Regjeringa har vedteke at alle som treng det, kan utsetje innbetalinga si til Lånekassen i verkeperioden til koronalova, utan at dei bruker av kvoten på 36 månader. Viss lova blir utvida, vil òg høvet til å utsetje studielånet blir forlengt med like mange månader.

Ordninga med utvida moglegheit til utsetjing gjeld førebels for rekningane i mars og april, som svarar til verkeperioden for koronalova

I mars var det 32.300 kundar som valde å utsetje innbetalinga til Lånekassen. I same månad i fjor var talet 17.200.

(©NPK)