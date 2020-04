LO-leiaren vil unngå at useriøse aktørar får kompensasjonspengar

innenriks

– Det vi ikkje treng, er ei ordning som gir useriøse bedrifter eit sugerøyr

ned i statskassa. Vi veit at det alltid vil vere ein risiko for at det er useriøse bedrifter som

vil prøve å utnytte slike ordningar, sa LO-leiaren på pressekonferansen om kompensasjonsordninga for bedrifter torsdag.

Han er fornøgd med at Skatteetaten skal føre etterkontroll av pengebruken. Men Gabrielsen ønskjer seg mellom anna at bedrifter skal dokumentere at dei har betalt skattar og avgifter, ikkje har dommar knytt til arbeidslivskriminalitet, og hovudsakleg bruker fast tilsette. Han ønskjer òg at selskap som får støtte, gir avkall på utbytte og bonusar.

I tillegg ønskjer LO ei grundigare vurdering av om det er fare for at selskapa oppgir falske tal.

