Norsk Hydro droppar utbytte

innenriks

Selskapet har hittil måtta permittere 1.400 tilsette, skriv dei i ei pressemelding.

Styret i Norsk Hydro har vedteke å utsetje utbytet på ubestemd tid og dessutan at det blir lønnsfrys og ingen bonus for konsernleiinga i 2020. Det planlagde utbytet låg på 1,25 kroner per aksje.

Selskapet frys òg 25 prosent av dei investeringane som står igjen i 2020. Det inneber at investeringar for 2 milliardar kroner blir droppa.

Koronakrisa går òg utover Kvinnherad kommune i Vestland fylke. Her skulle Husnes aluminiumsverk gjenopnast med 95.000 tonns kapasitet før sommaren etter fleire års oppgraderingar. No blir dette utsett til tidlegast tredje kvartal.

(©NPK)