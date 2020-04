innenriks

Prisveksten har vore sterkast på Austlandet, i Nord-Noreg og Trøndelag, medan utviklinga har vore meir moderat på Vestlandet, viser tal frå Norsk Boligbyggelag (NBBL), som vart lagde fram torsdag.

Gjennomsnittsprisen for ein burettslagsbustad i Oslo er no 4 millionar kroner. For landet som heilskap er den gjennomsnittlege kjøpesummen nær 2,4 millionar kroner, medan totalsummen er over 2,7 millionar kroner.

