Seks veker gammalt virussmitta spedbarn død i USA

Connecticuts guvernør Ned Lamont kallar det ein «ein tragisk milepæl» og stadfestar dødsfallet på Twitter.

Der skriv han at barnet ikkje var medvite og vart sendt til sjukehuset førre veke, men at livet ikkje stod til å redde. Ifølgje guvernøren stadfesta ein test utført tysdag at spedbarnet var smitta av koronaviruset.

– Dette er hjarteskjerande, skriv Lamont. Han oppmodar samtidig befolkninga til å følgje nasjonale retningslinjer om distanse og isolasjon.

– Dette er eit virus som angrip våre mest skjøre utan miskunn. Dette understrekar òg kor viktig det er å bli heime og avgrense eksponering overfor andre menneske. Livet ditt og andres liv kan bokstaveleg talt vere avhengig av det, skriv Lamont.

Foreldra til barnet var frå Hartford i Connecticut. Ifølgje NBC er den døde ei jente, men det er ikkje stadfesta.

